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Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций в УрФО за год выросла на 14%

УрБК, Екатеринбург, 22.03.2024. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций в Уральском федеральном округе в 2023 году составила 77 тыс. 614 руб. (по России — 73 тыс. 709 руб.). Об этом сообщает Свердловскстат.

По сравнению с 2022 годом этот показатель вырос на 13,8%. Реальная начисленная заработная плата за год увеличилась на 8,9%.
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