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22.05.2023

Оборот розничной торговли в Челябинской области вырос на 3,7%

УрБК, Челябинск, 22.05.2023. По итогам января-марта 2023 года оборот розничной торговли в Челябинской области составил 197 млрд 315 млн руб. Это на 3,7% больше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщает Челябинскстат.

Оборот розничной торговли на 99,5% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, ведущими деятельность вне рынка. Удельный вес непродовольственных товаров составил 53,6% (в I квартале 2022 года — 55,5%). По сравнению с прошлым годом на 6,5% вырос оборот розничной торговли пищевыми продуктами и табачными изделиями, на 1,3% — непродовольственными товарами.

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