Оборот розничной торговли на Среднем Урале в январе-декабре 2022 года сократился на 11,2%

УрБК, Екатеринбург, 08.02.2023. Оборот розничной торговли Свердловской области в январе-декабре 2022 года составил 1 трлн 256 млрд 721 млн руб. Об этом сообщает Свердловскстат. В сопоставимых ценах этот показатель уменьшился на 11,2% относительно уровня аналогичного периода прошлого года.

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