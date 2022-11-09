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Вчера, 17:55

Оборот розничной торговли на Среднем Урале в январе-декабре 2022 года сократился на 11,2%

Оборот розничной торговли Свердловской области в январе-декабре 2022 года составил 1 трлн 256 млрд 721 млн руб. Об этом сообщает Свердловскстат.

В сопоставимых ценах этот показатель уменьшился на 11,2% относительно уровня аналогичного периода прошлого года.

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