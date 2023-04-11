Оборот розничной торговли на Среднем Урале в январе-марте сократился на 4,5%

УрБК, Екатеринбург, 12.05.2023. Оборот розничной торговли в Свердловской области в январе-марте 2023 года составил 325,8 млрд руб. Об этом сообщает Свердловскстат.
В сопоставимых ценах этот показатель уменьшился на 4,5% относительно уровня аналогичного периода прошлого года.
Отметим, что оборот розничной торговли в Свердловской области в марте 2023 года снизился на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Относительно предыдущего месяца — вырос на 9,7%.
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