Оборот розничной торговли на Среднем Урале в январе-апреле сократился на 1%

Оборот розничной торговли в Свердловской области в январе-апреле 2023 года составил 440,1 млрд руб. Об этом сообщает Свердловскстат.



В сопоставимых ценах этот показатель уменьшился на 1% относительно уровня аналогичного периода прошлого года.



Отметим, что оборот розничной торговли в Свердловской области в апреле 2023 года вырос на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Относительно предыдущего месяца — снизился на 0,3%.