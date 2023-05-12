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Оборот розничной торговли на Среднем Урале в январе-апреле сократился на 1%

УрБК, Екатеринбург, 09.06.2023. Оборот розничной торговли в Свердловской области в январе-апреле 2023 года составил 440,1 млрд руб. Об этом сообщает Свердловскстат.

В сопоставимых ценах этот показатель уменьшился на 1% относительно уровня аналогичного периода прошлого года.

Отметим, что оборот розничной торговли в Свердловской области в апреле 2023 года вырос на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Относительно предыдущего месяца — снизился на 0,3%.

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