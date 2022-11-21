Глава Екатеринбурга Алексей Орлов увеличил число номинаций премии имени Татищева и де Геннина

УрБК, Екатеринбург, 10.02.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявил об увеличении количества номинаций премии имени Татищева и де Геннина. Решение было принято после обращения местного ученого сообщества во время торжественного приема в честь Дня российской науки, сообщает пресс-служба горадминистрации.



«Это точно решаемый вопрос. Было бы целесообразно увеличить их количество: в рамках одной номинации «За заслуги в области науки, техники охраны окружающей среды и медицины» сложно выявить победителя, когда там разные работы представлены. Давайте в этом году их количество увеличим с четырех до пяти», — ответил на предложение Алексей Орлов.



Также глава города предложил создать раздел, посвященный науке на Официальном портале Екатеринбурга. На сайте в честь 300-летия уральской столицы будут публиковаться анонсы мероприятий, а также новости о результатах работы уральских ученых, чтобы популяризировать научную сферу.



Кроме того, Алексей Орлов отметил лучших представителей научного сообщества и вручил почетные грамоты за многолетнюю и плодотворную работу. По его словам, «уральские ученые активно развивают самые перспективные направления в науке, разрабатывают новейшие технологии и готовят высококвалифицированные кадры». Так, в Екатеринбурге 97 организаций выполняют научно-исследовательскую деятельность, в которых трудятся более 14 тыс. специалистов.



«Правительство Свердловской области и Администрация города Екатеринбурга многое делают для того, чтобы поддерживать ученых — это и Демидовская премия, и премия имени Татищева и де Геннина, это и стипендии Губернатора для молодых ученых, и создание Уральского фонда поддержки студенчества «Кампус», — добавил Алексей Орлов.



Напомним, что в Свердловской области также будет запущена программа «Кампус», предназначенная для поддержки местных студентов. Учащимся предоставят скидочные программы в магазинах, заведениях общепита, фитнес-центрах и так далее. Для улучшения условий жизни студентов помимо строительства и ремонта общежитий разрабатывается программа создания арендного жилья.