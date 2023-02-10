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Вчера, 16:27

Для премии имени Татищева и де Геннина в Екатеринбурге была создана новая номинация «За заслуги в области медицины»

УрБК, Екатеринбург, 30.05.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов внес изменения в положение о премии имени Татищева и де Геннина. С этого года в проекте появится номинация «За заслуги в области медицины». Ранее эта сфера входила в номинацию «За заслуги в области науки, техники, охраны окружающей среды и медицины», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Решение о внесении изменений глава города принял по итогам встречи с представителями научных организаций, которая была приурочена ко Дню российской науки.

Тогда Алексей Орлов, рассмотрев обращение местного ученого сообщества, подчеркнул, что поднятый ими вопрос актуален.

«Это точно решаемый вопрос. Было бы целесообразно увеличить их количество: в рамках одной номинации «За заслуги в области науки, техники охраны окружающей среды и медицины» сложно выявить победителя, когда там разные работы представлены. Давайте в этом году их количество увеличим с четырех до пяти», — ответил глава Екатеринбурга.

Кроме того, подписанный сегодня проект постановления регулирует сумму премии по каждой из номинаций в размере 150 тыс. руб.

Напомним, что памятная медаль и премия имени В.Н. Татищева и Г.В. де Геннина была учреждена в 1998 году. Награда является символом общественного признания профессионального вклада в развитие уральской столицы, а также стимулом для новых открытий.

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