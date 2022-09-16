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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил доработать программу студенческой поддержки «Кампус»

УрБК, Екатеринбург, 08.12.2022. Губернатор Евгений Куйвашев на совещании по открытию программы «Кампус» призвал проработать детали студенческого проекта и рассмотреть осуществление подобных проектов. План по созданию кампуса был презентован на форуме «Города России 2030» в Екатеринбурге.

Как сообщает департамент информационной политики Свердловской области, на данный момент представители власти уже достигли соглашений со Сбербанком. Так, планируется, что для студентов региональных вузов будет реализована программа льготного кредитования на образование.

«В последнее время я много обсуждал программу «Кампус» с молодежью и не только с молодежью и вижу, что интерес к ней высок. Все с нетерпением ждут ее запуска. Среди наших первоочередных вопросов сейчас — возможность использования студентами арендного жилья, его доступность, выделение кредитных линий, информационное сопровождение проекта», — отметил Е. Куйвашев.

По словам губернатора, нужно будет создать сайт и приложение для обучающихся «Кампус». На этих платформах отобразится информация о скидках в магазинах, кредитах на обучение, стипендиальных программах и так далее. Следующим этапом станет уточнение нюансов постройки арендного жилья для учащихся. Съемные площади должны помочь решить проблему с дефицитом мест в университетских общежитиях.

Ожидается, что инициатива получит развитие в 2023 году. К этому моменту предлагают создать фонд «Кампус», провести переговоры с торговыми сетями, а также с учреждениями культуры и спорта о предоставлении льгот студентам. На сегодняшний день часть договоренностей уже достигнута.

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