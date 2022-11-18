В Екатеринбурге на форуме «Города России 2030» презентовали зарубежные проекты комфортной городской среды

УрБК, Екатеринбург, 18.11.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов принял участие в Международном марафоне городских проектов, прошедшем в рамках VI Общероссийского форума «Города России 2030: вызовы и действия 2.0».



Как сообщает пресс-служба администрации муниципалитета, в ходе обсуждения глава города отметил, что развитие городской инфраструктуры является одной из ключевых задач современных городов во всем мире.



«Именно наличие комфортной среды для проживания и ведения бизнеса, а также получение образования и творческая реализация способствуют привлечению в города успешных предпринимателей и инвесторов, уникальных экспертов и талантливой молодежи. Отмечу, что все это невозможно без налаживания обмена информацией и лучшими практиками по внедрению новых проектов на благо жителей наших мегаполисов», — сообщил он.



Гостями города стали представители таких стран, как Южная Корея, Узбекистан, Белоруссия и Китай. В рамках мероприятия участники поделились успешными проектами и практиками по созданию комфортной внутригородской среды.



От Екатеринбурга был представлен проект строительства нового кампуса УрФУ. Новые здания университетского городка станут уникальным объектом мирового уровня. Кампус будет состоять из нескольких корпусов вуза, зала на 250 человек для конференций и форумов, а также блока питания на 600 мест.



Также во время обсуждения Алексей Орлов добавил, что Международный марафон городских проектов стал отличной площадкой для обмена опытом.



«Представители стран, которые сегодня презентуют свои проекты, выполняют очень серьезную работу по привнесению новых технологий, формированию комфортной городской среды. Наша задача не только развивать туризм, но и делиться уникальными проектами, которые сделают жизнь наших горожан более комфортной», — подчеркнул он.