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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев провел первое заседание попечительского совета фонда «Кампус»

УрБК, Екатеринбург, 21.03.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел первое заседание попечительского совета фонда «Кампус», организованного для поддержки местных студентов. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

Проект, инициированный губернатором, поэтапно начнет действовать в 2023 году. В него входит ряд направлений: стипендиальная программа для студентов-отличников, строительство арендного жилья, которое сможет заменить привычные общежития, программа льготного кредитования на обучение совместно со «Сбербанком», а также бонусная программа для участников проекта.

«Также уже ведется разработка специальной цифровой платформы для участников «Кампуса» — будет и сайт, и мобильное приложение. И мы не планируем ограничиваться лишь перечисленными программами. Деятельность фонда «Кампус» будет расширяться. Следующим шагом могут стать дополнительные меры поддержки преподавателей», — отметил глава региона.

До этого по указу Е. Куйвашева был организован «Уральский фонд поддержки студенчества «Кампус». Утверждены устав, наблюдательный и попечительский советы фонда. Предполагается, что к проекту «Кампус» смогут присоединиться более 200 тыс. человек.

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