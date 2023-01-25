В Свердловской области создан уральский фонд поддержки студенчества «Кампус»

УрБК, Екатеринбург, 02.02.2023. ГУ Минюста РФ по Свердловской области зарегистрировало уральский фонд поддержки студенчества «Кампус». Порядок финансирования фонда из регионального бюджета был определен в ходе заседания областного правительства, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.



Фонд станет главным распорядительным органом по обеспечению реализации мероприятий по поддержке студентов в соответствии с предложенной губернатором Евгением Куйвашевым программой «Кампус». Учредителем структуры станет правительство Свердловской области. Ее возглавит бывший замдиректора департамента молодежной политики министерства образования и молодежной политики Свердловской области Ольга Котлярова. Фонд будет наполняться средствами регионального бюджета и попечителей.



«Почти 10% жителей Екатеринбурга — это студенты. Почему нам нужна эта программа? Потому что это вопрос реальной конкуренции за человеческие ресурсы. Сегодня залог успеха любой территории — это люди, люди талантливые, профессиональные. И мы просто обязаны привлекать их в регион», — отмечал ранее Евгений Куйвашев.



Сейчас идет работа по созданию цифровой платформы для программы «Кампус». С помощью мобильного приложения и сайта каждый участник сможет завести личный кабинет, где будет доступна информация о возможных мерах поддержки.



Вдобавок после запуска цифровой платформы заработает программа лояльности. С ее помощью студенты-участники смогут получить скидки при покупке продуктов, одежды, обуви, спортивных товаров, книг, канцтоваров, а также в аптеках, учреждениях культуры и спорта.



Помимо этого, с сентября 2023 года предполагается запуск кредитной и стипендиальной программ. Доплаты будут доступны студентам приоритетных для экономики региона специальностей с хорошей успеваемостью. Список таких специальностей утвердил совет фонда.



Также с началом учебного года заработают льготные кредиты на образование. Здесь достигнуты договоренности со Сбером, который станет партнером «Кампуса» с программой «Образовательный кредит».