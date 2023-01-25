УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 14:45

В Свердловской области создан уральский фонд поддержки студенчества «Кампус»

УрБК, Екатеринбург, 02.02.2023. ГУ Минюста РФ по Свердловской области зарегистрировало уральский фонд поддержки студенчества «Кампус». Порядок финансирования фонда из регионального бюджета был определен в ходе заседания областного правительства, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.

Фонд станет главным распорядительным органом по обеспечению реализации мероприятий по поддержке студентов в соответствии с предложенной губернатором Евгением Куйвашевым программой «Кампус». Учредителем структуры станет правительство Свердловской области. Ее возглавит бывший замдиректора департамента молодежной политики министерства образования и молодежной политики Свердловской области Ольга Котлярова. Фонд будет наполняться средствами регионального бюджета и попечителей.

«Почти 10% жителей Екатеринбурга — это студенты. Почему нам нужна эта программа? Потому что это вопрос реальной конкуренции за человеческие ресурсы. Сегодня залог успеха любой территории — это люди, люди талантливые, профессиональные. И мы просто обязаны привлекать их в регион», — отмечал ранее Евгений Куйвашев.

Сейчас идет работа по созданию цифровой платформы для программы «Кампус». С помощью мобильного приложения и сайта каждый участник сможет завести личный кабинет, где будет доступна информация о возможных мерах поддержки.

Вдобавок после запуска цифровой платформы заработает программа лояльности. С ее помощью студенты-участники смогут получить скидки при покупке продуктов, одежды, обуви, спортивных товаров, книг, канцтоваров, а также в аптеках, учреждениях культуры и спорта.

Помимо этого, с сентября 2023 года предполагается запуск кредитной и стипендиальной программ. Доплаты будут доступны студентам приоритетных для экономики региона специальностей с хорошей успеваемостью. Список таких специальностей утвердил совет фонда.

Также с началом учебного года заработают льготные кредиты на образование. Здесь достигнуты договоренности со Сбером, который станет партнером «Кампуса» с программой «Образовательный кредит».

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
25.01.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев проверил новые студенческие общежития в Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посетил новые студенческие общежития, ...

08.12.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил доработать программу студенческой поддержки «Кампус»

УрБК, Екатеринбург, 08.12.2022. Губернатор Евгений Куйвашев на совещании по открытию программы «Кампус» призвал ...

16.09.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о создании студенческого фонда «Кампус»

УрБК, Екатеринбург, 16.09.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о создании студенческого ...

01.09.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев рассказал о целях программы поддержки студенчества «Кампус»

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел встречу со студентами уральских ...

27.06.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев анонсировал создание специального фонда по поддержке студентов

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своем Telegram-канале сообщил о ...

Популярные новости
20.01.2023За две недели 2023 года в Таиланд прибыло почти 100 тыс. туристов из России13.01.2023«Атомстройкомплекс» перешел к созданию монолитного каркаса новой школы в Академическом районе Екатеринбурга16.01.2023Вкладчикам изменили налог13.01.2023В Екатеринбурге 16 января завершится сбор предложений горожан об объектах для первоочередного благоустройства в 2024 году13.01.2023В рамках нацпроекта БКД в Екатеринбурге в 2022 году было отремонтировано почти два километра улицы Куйбышева
Архив новостей
Февраль 2023 (68)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (711)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Сентябрь 2022 (758)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18