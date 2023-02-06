Муниципалитеты Свердловской области получат 4,2 млн рублей субсидий на развитие учреждений досуга

УрБК, Екатеринбург, 10.02.2023. Правительство Свердловской области направит в 2023 году 4 млн 206 тыс. руб. субсидий на развитие учреждений досуга в четырех муниципалитетах. Соответствующее постановление размещено на портале правовой информации региона.



Деньги получат Арамиль (231 тыс. 846 руб.), Нижний Тагил (372 тыс. 163 руб.), Ревда (112 тыс. 174 руб.), Сысерть (3 млн 490 тыс.). Средства выделены в рамках реализации государственной программы «Развитие туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области до 2027 года».



Добавим, что ранее сообщалось об увеличении финансирования этой программы.