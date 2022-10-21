Свердловское правительство увеличило финансирование государственной программы по развитию туризма

УрБК, Екатеринбург, 06.02.2023. Правительство Свердловской области увеличило финансирование государственной программы по развитию туризма и индустрии гостеприимства в регионе. Соответствующее постановление размещено на областном портале правовой информации.



В первоначальной версии документа в период с 2022 по 2027 год на программу планировалось выделить 791 млн 216 тыс. руб. В новой — 853 млн 613 тыс. руб. Большая часть изменений касается 2023 года: финансирование выросло с 88 млн 215 тыс. руб. до 177 млн 929 тыс. руб. На последующие годы оно снижено на 7-8 млн руб. в год. Большая часть средств будет выделена из бюджета Свердловской области.