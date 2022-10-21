УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 09:22

Свердловское правительство увеличило финансирование государственной программы по развитию туризма

УрБК, Екатеринбург, 06.02.2023. Правительство Свердловской области увеличило финансирование государственной программы по развитию туризма и индустрии гостеприимства в регионе. Соответствующее постановление размещено на областном портале правовой информации.

В первоначальной версии документа в период с 2022 по 2027 год на программу планировалось выделить 791 млн 216 тыс. руб. В новой — 853 млн 613 тыс. руб. Большая часть изменений касается 2023 года: финансирование выросло с 88 млн 215 тыс. руб. до 177 млн 929 тыс. руб. На последующие годы оно снижено на 7-8 млн руб. в год. Большая часть средств будет выделена из бюджета Свердловской области.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
21.10.2022 В Свердловской области утвердили программу развития туризма и индустрии гостеприимства до 2027 года

УрБК, Екатеринбург, 21.10.2022. Правительство Свердловской области одобрило программу по развитию туризма и индустрии ...

24.08.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев создал региональный совет по развитию туризма

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о создании совета по развитию туризма. Соответствующий ...

24.08.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев создал региональный совет по развитию туризма

УрБК, Екатеринбург, 24.08.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о создании совета по ...

27.12.2019 Правительство РФ утвердило порядок выделения субсидий на финансирование Универсиады-2023 в Екатеринбурге

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление «Об утверждении Правил предоставления субсидии из ...

27.12.2019 Правительство РФ утвердило порядок выделения субсидий на финансирование Универсиады-2023 в Екатеринбурге

УрБК, Москва, 27.12.2019. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление «Об утверждении Правил ...

Популярные новости
20.01.2023За две недели 2023 года в Таиланд прибыло почти 100 тыс. туристов из России13.01.2023«Атомстройкомплекс» перешел к созданию монолитного каркаса новой школы в Академическом районе Екатеринбурга16.01.2023Вкладчикам изменили налог13.01.2023В Екатеринбурге 16 января завершится сбор предложений горожан об объектах для первоочередного благоустройства в 2024 году13.01.2023В рамках нацпроекта БКД в Екатеринбурге в 2022 году было отремонтировано почти два километра улицы Куйбышева
Архив новостей
Февраль 2023 (136)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (711)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Сентябрь 2022 (758)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18