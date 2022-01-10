Аналитики Национального рейтингового агентства назвали комфортный для россиян уровень ипотечной ставки

УрБК, Москва, 08.02.2023. Комфортный уровень ипотечной ставки для российских заемщиков не должен превышать 4%. Об этом рассказала эксперт Национального рейтингового агентства (НРА) Наталия Богомолова, передает «Прайм».



При этом она отметила, что снижение ставки до 2-4% в обозримом будущем маловероятно.



«Вопрос об идеальной ипотечной ставке для российской экономики достаточно сложный, с точки зрения потребителей комфортная ставка не должна превышать 4%, однако с точки зрения экономики, без учета субсидирования, банки не могут размещать ресурсы по ставке выше, чем привлекают, иначе уровень их маржи будет находиться в отрицательной зоне», — отметила Н. Богомолова.



Ранее стало известно, что объем выданных в январе 2023 года ипотечных кредитов в России составил 284,3 млрд руб. По сравнению с предыдущим месяцем показатель сократился на 60%. По отношению к январю 2022 года снижение составило 13,5%.