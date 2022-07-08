Объем выданной ипотеки в РФ в январе сократился на 60%

УрБК, Москва, 08.02.2023. Объем выданных за январь ипотечных кредитов в России составил 284,3 млрд руб., что на 60% уступает показателю декабря и на 13,5% — январю 2022 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные агентства Frank RG.
Аналитики связывают снижение рынка с ухудшением условий госпрограммы «Ипотека с господдержкой» (ставка по ней выросла с 7% до 8%, при этом саму программу продлили до 1 июля 2024 года), а также с эффектом высокой базы (в декабре 2022 года на ипотечном рынке отмечался ажиотажный спрос).
УрБК, Москва, 08.07.2022. По итогам июня 2022 года в России выдали около 65 тыс. ипотечных кредитов. Это на 80% больше, ...30.06.2022 Объем выданных ипотечных кредитов в РФ в мае сократился в 3,1 раза
УрБК, Москва, 30.06.2022. Объем выданных ипотечных кредитов в РФ в мае 2022 года составил 139,7 млрд руб. Это в 3,1 ...17.05.2022 Объем выдачи ипотечных кредитов в России в апреле сократился на 75%
УрБК, Москва, 17.05.2022. Объем выдачи ипотечных кредитов в России в апреле 2022 года составил 130,5 млрд руб., что на ...08.02.2022 Объем выданных кредитов населению в РФ в январе 2022 года вырос на 22,7%
УрБК, Москва, 08.02.2022. В январе 2022 года банки выдали населению 0,9 трлн руб. кредитов, что стало очередным ...23.08.2021 «Эксперт РА»: Объем выданных ипотечных кредитов в РФ в текущем году составит 4,5 трлн рублей
УрБК, Москва, 23.08.2021. Объем выданных ипотечных кредитов в РФ в 2021 году составит 4,5 трлн руб. против 4,4 трлн ...