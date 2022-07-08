Объем выданной ипотеки в РФ в январе сократился на 60%

УрБК, Москва, 08.02.2023. Объем выданных за январь ипотечных кредитов в России составил 284,3 млрд руб., что на 60% уступает показателю декабря и на 13,5% — январю 2022 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные агентства Frank RG.



Аналитики связывают снижение рынка с ухудшением условий госпрограммы «Ипотека с господдержкой» (ставка по ней выросла с 7% до 8%, при этом саму программу продлили до 1 июля 2024 года), а также с эффектом высокой базы (в декабре 2022 года на ипотечном рынке отмечался ажиотажный спрос).