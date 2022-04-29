Власти Екатеринбурга утвердили официальную схему размещений гаражей во всех районах города

УрБК, Екатеринбург, 03.02.2023. В Екатеринбурге утверждена официальная схема размещения гаражей на территории города. Постановление «Об утверждении схемы размещения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, и мест стоянки технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства на территории муниципального образования «город Екатеринбург» подписал глава города Алексей Орлов. Документ опубликован на портале городской администрации.
В приложениях к постановлению перечислены все гаражи, расположенные в семи районах города. Так, в Верх-Исетском районе, согласно документу, зарегистрировано 77 гаражей, в Железнодорожном — 401 некапитальное строение, в Кировском — 1 тыс. 291 объект, в Ленинском — 137, 706 гаражей — в Октябрьском районе, 45 — в Орджоникидзевском, 986 — в Чкаловском.
Все гаражи, включенные в схему, позже появятся на геопортале Екатеринбурга.
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