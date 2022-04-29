Власти Екатеринбурга утвердили официальную схему размещений гаражей во всех районах города

В Екатеринбурге в ближайшие пять лет построят более 20 школ

УрБК, Екатеринбург, 04.07.2014. Администрация Орджоникидзевского района Екатеринбурга в течение июня 2014 года вынесла ...

В Орджоникидзевском районе в июне демонтировано 98 гаражей

С начала 2011 года в Екатеринбурге за счет средств бюджета города утилизировано более 700 металлических гаражей

УрБК, Екатеринбург, 02.11.2011. За 10 месяцев 2011 года в Екатеринбурге за счет средств городского бюджета вынесено и ...