УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 13:05

Власти Екатеринбурга утвердили официальную схему размещений гаражей во всех районах города

УрБК, Екатеринбург, 03.02.2023. В Екатеринбурге утверждена официальная схема размещения гаражей на территории города. Постановление «Об утверждении схемы размещения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, и мест стоянки технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства на территории муниципального образования «город Екатеринбург» подписал глава города Алексей Орлов. Документ опубликован на портале городской администрации.

В приложениях к постановлению перечислены все гаражи, расположенные в семи районах города. Так, в Верх-Исетском районе, согласно документу, зарегистрировано 77 гаражей, в Железнодорожном — 401 некапитальное строение, в Кировском — 1 тыс. 291 объект, в Ленинском — 137, 706 гаражей — в Октябрьском районе, 45 — в Орджоникидзевском, 986 — в Чкаловском.

Все гаражи, включенные в схему, позже появятся на геопортале Екатеринбурга.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
29.04.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился организовать комиссию по гаражной амнистии

УрБК, Екатеринбург, 29.04.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился организовать комиссию, которая ...

10.09.2020 В Екатеринбурге в ближайшие пять лет построят более 20 школ

УрБК, Екатеринбург, 10.09.2020. Заместитель главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики Екатерина Сибирцева ...

20.12.2018 Власти Екатеринбурга утвердили схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города

УрБК, Екатеринбург, 20.12.2018. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление об утверждении схем ...

04.07.2014 В Орджоникидзевском районе в июне демонтировано 98 гаражей

УрБК, Екатеринбург, 04.07.2014. Администрация Орджоникидзевского района Екатеринбурга в течение июня 2014 года вынесла ...

02.11.2011 С начала 2011 года в Екатеринбурге за счет средств бюджета города утилизировано более 700 металлических гаражей

УрБК, Екатеринбург, 02.11.2011. За 10 месяцев 2011 года в Екатеринбурге за счет средств городского бюджета вынесено и ...

Популярные новости
20.01.2023За две недели 2023 года в Таиланд прибыло почти 100 тыс. туристов из России13.01.2023«Атомстройкомплекс» перешел к созданию монолитного каркаса новой школы в Академическом районе Екатеринбурга16.01.2023Вкладчикам изменили налог13.01.2023В Екатеринбурге 16 января завершится сбор предложений горожан об объектах для первоочередного благоустройства в 2024 году13.01.2023В рамках нацпроекта БКД в Екатеринбурге в 2022 году было отремонтировано почти два километра улицы Куйбышева
Архив новостей
Февраль 2023 (96)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (711)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Сентябрь 2022 (758)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18