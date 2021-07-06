Администрация Екатеринбурга опубликовала частичный план застройки территории на месте будущего района «Академический-2»

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2023. Администрация Екатеринбурга опубликовала план застройки территории напротив микрорайона Солнечный, где возведут жилые дома и социальную инфраструктуру для 64,3 тыс. чел. На общественное обсуждение вынесена планировка территории в границах улицы Лучистая — Полевского тракта — ЕКАД.



Под застройку запланировано 254,1 га. В том числе здесь возведут 1,93 млн кв. м. жилья и многоуровневые паркинги на 11,2 тыс. машино-мест. Помимо домов здесь будут построены 11 детских садов на 3 тыс. 650 мест, пять школ на 7,5 тыс. мест, спорткомплекс с бассейном, музыкальная школа, а также объекты здравоохранения — поликлиника и больница со станцией скорой помощи. В новом микрорайоне также появятся парк, трамвайное и пожарное депо, станция городской электрички, торговый центр. Проект планируется реализовать до 2035 года. Строительство нового микрорайона будет идти в 17 этапов.



Как пояснили в пресс-службе специализированного застройщика «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»), эта территория войдет в проект «Академический-2».



«Администрация Екатеринбурга изменила в правилах застройки и землепользования назначение указанного участка на земли жилой застройки, подготовлена документация по планировке территории, которая и вынесена на общественные обсуждения», — рассказали в компании.



Всего же площадь территории для проекта «Академический-2» составляет 1 тыс. 167 га. Это земли в районе участка улиц Новосибирской, Лучистой, ЕКАД, Полевского тракта. Общая площадь жилой застройки в «Академическом-2» составит 8,7 млн кв. м. Здесь будут жить 292 тыс. человек.



Соглашение о реализации проекта в 2021 году на ПМЭФ подписали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и президент ГК «КОРТРОС» Вениамин Голубицкий. Проект неформально называют А-2.



В планировочной структуре кварталов нового микрорайона выделены участки под новую трамвайную ветку, которая на данный момент строится в направлении микрорайона Солнечный, а также под линию городской электрички. Обе ветки предусмотрены проектом нового Генплана.



«В Генплане изначально закладывается трамвайная линия в «Академический-2», все социальные объекты и дороги. Все будет учтено, чтобы сразу строить транспортно-доступный и обеспеченный всей инфраструктурой район», — пояснили проектировщики.



ГК «КОРТРОС» входит в тройку компаний, которые в настоящее время строят больше всего жилья в Екатеринбурге — объем выданных АО СЗ «РСГ-Академическое» разрешений на строительство составляет 299 тыс. кв. м.