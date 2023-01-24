Новое пространство городу

АО СЗ «РСГ-Академический» представило основные характеристики грядущего проекта «Академический 2» в Екатеринбурге. В планы застройщика входит поэтапное возведение на этой территории комплекса многоэтажек со встроенными или пристроенными общественными помещениями, а также надземными и подземными автостоянками. К этому будет прилагаться благоустройство дорог, тротуаров, зеленых зон и создание социальной инфраструктуры.



Проект «Академический 2» будет реализовываться в южной части Екатеринбурга, в Чкаловском районе. Там планируется создать 1,9 млн кв. м. жилой застройки, рассчитанной на 64,3 тыс. человек. Общая площадь «Академического 2» составляет 493 гектара. Его границы проходят по улице Лучистой, Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД), Полевскому тракту, пойме реки Патрушихи. На момент проектирования на этой территории отсутствует застройка, а в западной части находятся коллективные сады. Их трогать не будут. Также застройщик намерен полностью обеспечить жителей микрорайона социальными и культурно-бытовыми объектами. Реализовать проект планируется до 2035 года.







Жилая застройка будет представлена секционными жилыми домами от шести до 24 этажей. К ней будет прилагаться образовательная инфраструктура: одиннадцать детских садов на 3 тыс. 650 мест, пять школ на 7,5 тыс. мест, учреждения дополнительного образования на 4 тыс. мест. Общественно-деловая зона предусматривает объекты общественного назначения на первых этажах жилых домов, торгово-развлекательный центр, больницу, поликлиники, спортивный комплекс. Часть перечисленных объектов будет расположена в пойме реки Шиловка, где сформируют рекреационную зону.



Также застройщик намерен провести работу по улучшению микроклимата внутриквартальных пространств и созданию благоприятной экологической обстановки. В том числе предполагается создать систему пешеходных бульваров. Причем все прогулочные зоны (тротуары и аллеи в кварталах) будут вести к центральному парку, как это сделано, например, в Академическом районе, где точкой притяжения стал Преображенский парк.



Чтобы дворы в первую очередь служили для отдыха, открытые автостоянки будут выведены за их пределы. Помимо этого, особое внимание будет уделено велоинфраструктуре: вдоль всех улиц появятся велодорожки шириной три метра.



«Велосипед лучше всего подходит для передвижения на средние расстояния, то есть это идеальное средство передвижения внутри района. При наличии безопасной инфраструктуры на велосипеде можно съездить за покупками, отвезти ребенка в детский сад, доехать до станции электрички, которую планируют расположить вдоль ЕКАД. Поэтому при комплексном развитии территории целесообразно проектировать велосипедную инфраструктуру, даже при полном ее отсутствии в других районах города», — рассказали в пресс-службе «РСГ-Академический».



Кроме того, для обеспечения транспортной доступности планируется организовать движение автобусов и маршрутных такси по улицам Любви и Чемпионов, трамвая — по улице Лучистой, а также линии движения городской электрички вдоль ЕКАД. Плюс проект предусматривает размещение трамвайного депо в квартале бульвар Тихий — улица Проектируемая 3 (условное название) — улица Любви — Полевской тракт.



Отметим, что строительство новых трамвайных линий в Академический район и «Академический 2» уже включено в генплан Екатеринбурга. В рамках концессионного соглашения на строительство первой ветки предусмотрено 15,22 млрд руб.



Добавим, что проект «Академический 2» в 2021 году был презентован главе Минстроя РФ Иреку Файзуллину. Соглашение о развитии этой территории было подписано в том же году 4 июня губернатором Евгением Куйвашевым и председателем совета директоров ГК «Ренова» Виктором Вексельбергом. Схожий договор также заключили правительство региона и ГК «КОРТРОС». Тогда глава Екатеринбурга Алексей Орлов сообщал, что территория будет создана с нуля, а частные инвесторы вложат в проект более 400 млрд руб. «Академический 2» должен стать самым современным районом города, отмечал он.



Изображения предоставлены пресс-службой АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое»