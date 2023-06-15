Застройщик Академического района к 300-летию Екатеринбурга благоустроит набережную реки Патрушихи

УрБК, Екатеринбург, 15.06.2023. В Екатеринбурге к юбилею города появится еще один филиал детской школы искусств в ...02.02.2022 В Екатеринбурге продолжается прием заявок на конкурс по разработке проекта по благоустройству набережной реки Патрушиха
УрБК, Екатеринбург, 02.02.2022. В Екатеринбурге продолжается прием заявок на конкурс по разработке эскизного проекта по ...25.01.2022 Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на разработку эскизного проекта по благоустройству набережной реки Патрушиха
УрБК, Екатеринбург, 25.01.2022. АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое», которое ведет застройку ...09.04.2019 Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на разработку проекта набережной вдоль реки Патрушихи
УрБК, Екатеринбург, 09.04.2019. АО «РСГ-Академическое» информирует о проведении тендера на право заключения договора на ...23.10.2018 Объявлен тендер на проектирование набережной реки Патрушихи в Академическом районе Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 23.10.2018. АО «РСГ-Академическое» информирует о проведении тендера на выполнение проектных и ...