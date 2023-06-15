Застройщик Академического района к 300-летию Екатеринбурга благоустроит набережную реки Патрушихи

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УрБК, Екатеринбург, 15.06.2023. В Екатеринбурге к юбилею города появится еще один филиал детской школы искусств в ...

В Екатеринбурге продолжается прием заявок на конкурс по разработке проекта по благоустройству набережной реки Патрушиха

УрБК, Екатеринбург, 02.02.2022. В Екатеринбурге продолжается прием заявок на конкурс по разработке эскизного проекта по ...

Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на разработку эскизного проекта по благоустройству набережной реки Патрушиха

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2022. АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое», которое ведет застройку ...

Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на разработку проекта набережной вдоль реки Патрушихи

УрБК, Екатеринбург, 09.04.2019. АО «РСГ-Академическое» информирует о проведении тендера на право заключения договора на ...

Объявлен тендер на проектирование набережной реки Патрушихи в Академическом районе Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 23.10.2018. АО «РСГ-Академическое» информирует о проведении тендера на выполнение проектных и ...