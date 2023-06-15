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Застройщик Академического района к 300-летию Екатеринбурга благоустроит набережную реки Патрушихи

УрБК, Екатеринбург, 14.07.2023. Ведущий застройщик восьмого района Екатеринбурга АО СЗ «РСГ-Академическое» к 300-летнему юбилею уральской столицы благоустроит набережную реки Патрушихи. Преображение реки коснется ее участка от улицы Вильгельма де Геннина до улицы Рябинина, сообщает пресс-служба девелопера.

Застройщик Академического района к 300-летию Екатеринбурга благоустроит набережную реки Патрушихи

В рамках проекта на набережной будут созданы три аллеи с символическими названиями. Так, на «Аллее отдыха» можно будет провести время на удобных лежаках. На «Аллее музыки» планируется установить арт-объект «Колокола». А на «Аллее творчества» появится фотозона с изображением воздушного змея. На газоны вокруг нее будут высажены многолетние растения, среди которых спирея, рябинник, вейник и гортензия.

Застройщик Академического района к 300-летию Екатеринбурга благоустроит набережную реки Патрушихи

Добавим, что благоустройство набережной Патрушихи — не единственный подарок городу от ведущего застройщика Академического района. Жители и работники предприятий восьмого района в канун юбилея завершили многолетнюю «зеленую» акцию под названием «3 тыс. деревьев от Академического — к 300-летию Екатеринбурга».

Застройщик Академического района к 300-летию Екатеринбурга благоустроит набережную реки Патрушихи

Кроме того, в середине августа, в канун юбилея Екатеринбурга, АО СЗ «РСГ-Академическое» передаст городу нежилое помещение в квартале Академического района «Олимпика». Здесь, на двух этажах, разместится филиал екатеринбургской детской школы искусств № 6 имени К.Е. Архипова. Больше ста юных академчан на бюджетной основе смогут изучать здесь народные инструменты и обучаться хоровому пению. Еще сорок детей смогут постигать музыкальное искусство вне бюджета.

Изображения предоставлены пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»
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