Власти Екатеринбурга в рамках нацпроекта БКД отремонтируют 17 участков дорог

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2023. В Екатеринбурге в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД) запланирован ремонт 17 участков дороги протяженностью 17 километров. Общая площадь ремонтных работ на автодорогах — 274 тыс. кв. м., сообщает пресс-служба городской администрации.
По словам специалистов, уже заключено 100% государственных контрактов на выполнение обязательств по нацпроекту БКД. Как только погодные условия станут более благоприятными, подрядчики приступят к работам по благоустройству проезжей части и тротуаров, отреставрируют или заменят бордюры, снабдят лестницы пандусами, а также поменяют люки колодцев и усовершенствуют светофоры.
Вдобавок отмечается, что продолжаются работы на путепроводе у концерна «Калина». Напомним, что в ноябре прошлого года власти Екатеринбурга заявили о 40-процентной готовности строящейся развязки у «Калины». По завершении строительства общая протяженность нового путепровода составит 9,85 км, из них 2,5 км — длина эстакад.
Подробно о всех участках плановых работ можно узнать на официальном портале Екатеринбурга.
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