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24.11.2022

Власти Екатеринбурга заявили о 40-процентной готовности строящейся развязки у «Калины»

УрБК, Екатеринбург, 24.11.2022. Строительство транспортной развязки у «Калины» в Екатеринбурге находится на 40-процентной стадии готовности. Пресс-служба администрации города сообщает, что в настоящее время ведутся работы по устройству свай, ростверков, стоек, капителей, ригелей и подферменных площадок.

Также рабочие приступили к подготовительным работам по третьему этапу — устройству строительных площадок. Кроме того, на участке ведется подготовка к земляным работам по обустройству подземного пешеходного перехода со стороны улицы Анны Бычковой. Этот процесс продолжится и в декабре текущего года. По словам экспертов, техническая готовность правого проезда путепровода составляет уже 40%, левого — 30%.

Также на объекте проводятся работы по переустройству электрических и инженерных сетей — газопровода, водопровода, теплоснабжения. Также на 90% завершена замена оконных блоков в близлежащих домах на шумозащитные.

Ранее замглавы города Рустам Галямов сообщил, что работы на участке ведутся согласно графику.

«План по завершению строительства — декабрь 2024 года, но губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и главой города Алексеем Орловым поставлена задача — к 300-летию Екатеринбурга запустить движение по новым путепроводам — от Сибирского тракта до дублера», — рассказал заместитель главы уральской столицы.

Напомним, что работы на объекте начались в мае этого года. Благодаря ходатайству губернатора реконструкцию развязки удалось включить в национальный проект «Безопасные качественные дороги» (БКД), а также добиться значительного увеличения доли софинансирования дорожных проектов из федерального бюджета. В 2022 году региональные власти выделили Екатеринбургу 0,5 млрд руб. на строительство этого объекта, а общая стоимость проекта превышает 6 млрд руб.

По завершении строительства общая протяженность нового путепровода составит 9,85 км, из них 2,5 км — длина эстакад. Средняя скорость прохождения транспорта на этом отрезке возрастет до 75 км/ч.

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