В Екатеринбурге улица Анны Бычковой останется закрыта для движения транспорта до 6 июня

УрБК, Екатеринбург, 23.05.2024. В Екатеринбурге сроки закрытия движения транспорта по улице Анны Бычковой продлены до ...15.05.2024 В Екатеринбурге сроки перекрытия движения транспорта по улице Пушкина продлили до 30 июня
УрБК, Екатеринбург, 15.05.2024. В Екатеринбурге сроки перекрытия движения транспорта по улице Пушкина, в районе дома № ...26.04.2024 Движение по улице Анны Бычковой в Екатеринбурге частично закроют с 9 по 23 мая
УрБК, Екатеринбург, 26.04.2024. В Екатеринбурге с 9 по 23 мая будет закрыто движение по улице Анны Бычковой. Об этом ...08.06.2023 В Екатеринбурге на месяц закроют движение в районе концерна «Калина» из-за строительства транспортной развязки
УрБК, Екатеринбург, 07.06.2023. В Екатеринбурге строители перекроют ряд улиц в связи со строительством транспортной ...17.07.2015 В Октябрьском районе Екатеринбурга могут появиться еще пять пешеходных переходов
УрБК, Екатеринбург, 17.07.2015. В Октябрьском районе Екатеринбурга могут появиться еще пять пешеходных переходов. Об ...