УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 13:22

В Екатеринбурге улица Анны Бычковой останется закрыта для движения транспорта до 6 июня

УрБК, Екатеринбург, 03.06.2024. В Екатеринбурге строители продлили срок закрытия движения транспорта по улице Анны Бычковой до 6 июня. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Строители продляют сроки закрытия движения транспорта по улице Анны Бычковой от дома № 23 по улице Байкальской до дома № 10 по улице Анны Бычковой с 30 мая до 6 июня», — говорится в сообщении.

Напомним, что перекрытие движения связано со строительством транспортной развязки на пересечении переулка Базового, улицы Комсомольской и Сибирского тракта. Движение транспорта в период проведения работ в объезд закрытого участка улицы Анны Бычковой организовано по улице Хрустальная.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
23.05.2024 В Екатеринбурге сроки закрытия движения транспорта по улице Анны Бычковой продлены до 30 мая

УрБК, Екатеринбург, 23.05.2024. В Екатеринбурге сроки закрытия движения транспорта по улице Анны Бычковой продлены до ...

15.05.2024 В Екатеринбурге сроки перекрытия движения транспорта по улице Пушкина продлили до 30 июня

УрБК, Екатеринбург, 15.05.2024. В Екатеринбурге сроки перекрытия движения транспорта по улице Пушкина, в районе дома № ...

26.04.2024 Движение по улице Анны Бычковой в Екатеринбурге частично закроют с 9 по 23 мая

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2024. В Екатеринбурге с 9 по 23 мая будет закрыто движение по улице Анны Бычковой. Об этом ...

08.06.2023 В Екатеринбурге на месяц закроют движение в районе концерна «Калина» из-за строительства транспортной развязки

УрБК, Екатеринбург, 07.06.2023. В Екатеринбурге строители перекроют ряд улиц в связи со строительством транспортной ...

17.07.2015 В Октябрьском районе Екатеринбурга могут появиться еще пять пешеходных переходов

УрБК, Екатеринбург, 17.07.2015. В Октябрьском районе Екатеринбурга могут появиться еще пять пешеходных переходов. Об ...

Популярные новости
08.05.2024Чаты раздора08.05.2024Налоговая инспекция напомнила жителям Свердловской области о порядке уплаты налога на доходы с банковских вкладов в 2024 году08.05.2024История эвакуации Эрмитажа, бумажные звери, новые шедевры17.05.2024Медианная предлагаемая зарплата курьеров в Свердловской области составила 109 тыс. 200 руб. в I квартале 2024 года07.05.2024«Квадрат» по 150 тысяч
Архив новостей
Июнь 2024 (21)
Май 2024 (667)
Апрель 2024 (699)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (665)
Январь 2024 (568)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18