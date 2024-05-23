В Екатеринбурге улица Анны Бычковой останется закрыта для движения транспорта до 6 июня

УрБК, Екатеринбург, 03.06.2024. В Екатеринбурге строители продлили срок закрытия движения транспорта по улице Анны Бычковой до 6 июня. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



«Строители продляют сроки закрытия движения транспорта по улице Анны Бычковой от дома № 23 по улице Байкальской до дома № 10 по улице Анны Бычковой с 30 мая до 6 июня», — говорится в сообщении.



Напомним, что перекрытие движения связано со строительством транспортной развязки на пересечении переулка Базового, улицы Комсомольской и Сибирского тракта. Движение транспорта в период проведения работ в объезд закрытого участка улицы Анны Бычковой организовано по улице Хрустальная.