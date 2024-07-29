В Екатеринбурге на месяц продлили закрытие улицы Комсомольской

УрБК, Екатеринбург, 29.07.2024. В Екатеринбурге срок закрытия движения транспорта по улице Анны Бычковой (от дома № 23 ...10.06.2024 В Екатеринбурге продлили сроки закрытия улицы Анны Бычковой до 17 июня
УрБК, Екатеринбург, 10.06.2024. В Екатеринбурге строители в третий раз продлили сроки закрытия движения по улице Анны ...03.06.2024 В Екатеринбурге улица Анны Бычковой останется закрыта для движения транспорта до 6 июня
УрБК, Екатеринбург, 03.06.2024. В Екатеринбурге строители продлили срок закрытия движения транспорта по улице Анны ...23.05.2024 В Екатеринбурге сроки закрытия движения транспорта по улице Анны Бычковой продлены до 30 мая
УрБК, Екатеринбург, 23.05.2024. В Екатеринбурге сроки закрытия движения транспорта по улице Анны Бычковой продлены до ...26.04.2024 Движение по улице Анны Бычковой в Екатеринбурге частично закроют с 9 по 23 мая
УрБК, Екатеринбург, 26.04.2024. В Екатеринбурге с 9 по 23 мая будет закрыто движение по улице Анны Бычковой. Об этом ...