В Екатеринбурге на месяц продлили закрытие улицы Комсомольской

УрБК, Екатеринбург, 23.09.2025. В Екатеринбурге продлили до 1 ноября срок закрытия движения по улице Комсомольской: от Библиотечной до здания № 80 на улице Комсомольской. Об этом сообщает департамент информполитики города.



Уточняется, что это связано с проведением работ по строительству транспортной развязки на пересечении переулка Базового, улицы Комсомольской и Сибирского тракта. Объезд для автомобильного транспорта будет организован по улице Малышева — Егоршинскому подходу — улице Комсомольской; а в обратном направлении — по Дублеру Сибирского тракта — улице Малышева — улицам Мира/Библиотечной.



Также в обоих направлениях будут перенаправлены автобусы № 054 «Синие Камни — Ритейл-парк (Солнечный)» и № 54 «Синие Камни — Краснолесье» по улицам: Хрустальная — Анны Бычковой —Комсомольская — Егоршинский подход — Владимира Высоцкого — Малышева — Мира (обратно Гагарина) — проспект Ленина — далее по маршрутам.