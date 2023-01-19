Федеральная оценка

Правительственная комиссия по региональному развитию подвела итоги реализации национальных проектов «Жилье и городская среда» и «Безопасные качественные дороги» в 2022 году. В том числе была дана оценка работы Свердловской области в этом направлении. Заседание комиссии прошло под руководством зампреда правительства РФ Марата Хуснуллина. Также во встрече участвовал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.



За минувший год на Среднем Урале введено 2,9 млн кв. м. жилья. В том числе — по программе «Стимул», обеспечивающей территории комплексной застройки социальной, коммунальной и транспортной инфраструктурой. В первую очередь это касается Академического района и Солнечного микрорайона Екатеринбурга. За 2022 год здесь построены школа и четыре дорожных участка. На эти цели по поручению Е. Куйвашева регион привлек 2,3 млрд руб. из федерального бюджета.



Кроме того, достижению целей нацпроекта «Жилье и городская среда» по улучшению жилищных условий населения способствует расселение аварийного жилья. В прошлом году по региональной адресной программе 4,1 тыс. человек была предоставлена возможность для приобретения нового жилья. За все время действия программы с 2019 года было расселено около 184 тыс. кв. м. аварийных домов. Переселено более 11 тыс. граждан, что составляет почти 55% от общего объема программы. В прошлом году были сданы восемь многоквартирных домов, возведенных специально для переселенцев из аварийного жилья в разных муниципалитетах.



По проекту «Чистая вода», являющемуся частью нацпроекта «Жилье и городская среда», заработали система водоснабжения в Кушве и насосная станция в поселке Монетный. Это позволило обеспечить качественной питьевой водой 27 тыс. человек.



В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» было благоустроено 58 территорий: 14 дворовых и 44 общественных пространства. На эти мероприятия из федеральной казны было выделено около 1,5 млрд руб. Вдобавок завершены работы на объектах, ставших победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2020 году. Стартовало благоустройство пяти объектов, участвовавших в конкурсе в 2021 году.



По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» (БКД) установлены светофоры на 27 перекрестках Екатеринбурга, отремонтировано семь мостов, 75 км региональных и 32 км местных автодорог в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле.



Также продолжаются работы на пяти капиталоемких проектах. В их числе — три участка Екатеринбургской кольцевой автодороги. В течение года шла реконструкция путепровода на улице Циолковского в Нижнем Тагиле и строительство транспортной развязки возле концерна «Калина» в Екатеринбурге.



Отметим, что, по информации пресс-службы администрации Екатеринбурга, по всем объектам БКД в уральской столице заключены государственные контракты. После наступления тепла подрядчики приступят к дорожным работам: отремонтируют проезжую часть и тротуары, выправят либо заменят бордюрный камень, обустроят пандусы на лестничных сходах, обновят люки колодцев и модернизируют светофорные объекты.

В 2023 году по БКД в Екатеринбурге будут отремонтированы 17 участков автодорог общей протяженностью 274 тыс. кв. м.



Кроме того, уральская столица также получит из регионального бюджета 48,7 млн руб. на рекультивацию полигона твердых бытовых отходов «Широкореченский». Эта работа ведется по федеральному проекту «Чистая страна» нацпроекта «Экология», и ее планируется завершить в текущем году.



Подводя итоги в целом по стране, М. Хуснуллин отметил, что 2022 год был завершен с рекордом по ключевым показателям. По его словам, поддержка руководства страны и системная работа позволяют максимально эффективно реализовывать ключевые программы.



«За год было ведено 101,5 млн кв. м. жилья, уложено 173 млн кв. м. дорожного покрытия — всего отремонтировали 30 тыс. км дорог, построили и реконструировали 1,6 тыс. км. Благодарю регионы за эту работу», — добавил он.



Среди основных направлений работы в 2023 году М. Хуснуллин обозначил продолжение развития инфраструктуры с акцентом на развитие ЖКХ, замену изношенных сетей и снижение аварийности коммунальной инфраструктуры.



Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области