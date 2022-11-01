Правительство РФ подвело итоги реализации нацпроектов в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2023. Правительство РФ подвело итоги реализации национальных проектов «Жилье и городская среда» и «Безопасные качественные дороги» в 2022 году на территории регионов, включая Свердловскую области. Об этом сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.



Ввод жилья в Свердловской области в минувшем году составил 2,9 млн кв. м. В том числе — по программе «Стимул», обеспечивающей территории комплексной застройки социальной, коммунальной и транспортной инфраструктурой. В первую очередь это касается Академического района и Солнечного микрорайона Екатеринбурга. Здесь за год были построены школа и четыре дорожных участка. На эти цели в соответствии с поручением губернатора Евгения Куйвашева было привлечено 2,3 млрд руб. из федерального бюджета.



Цели нацпроекта «Жилье и городская среда» также достигаются за счет расселения граждан из аварийного жилья. За прошлый год 4,1 тыс. человек была предоставлена возможность приобрести новое жилье по региональной адресной программе. За все время ее действия с 2019 года расселено около 184 тыс. кв. м. аварийных домов, переселено около 11 тыс. человек — это почти 55% от общего объема программы. Кроме того, в эксплуатацию были сданы восемь многоквартирных домов, построенных специально для переселенцев из аварийного жилья в различных муниципалитетах.



По проекту «Чистая вода», являющемуся частью «Жилья и городской среды», запущена система водоснабжения в Кушве и насосная станция в поселке Монетный. Это позволило обеспечить доступ к питьевой воде примерно 27 тыс. уральцев.



По проекту «Формирование комфортной городской среды» в регионе было благоустроено 58 территорий: 14 дворовых и 44 общественных пространства. На эти цели из федеральной казны было направлено примерно 1,5 млрд руб. Плюс закончены работы на объектах, ставших победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2020 году. Стартовало благоустройство пяти объектов, участвовавших в конкурсе в 2021 году.



По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» установлены светофоры на 27 перекрестках Екатеринбурга, отремонтировано семь мостов, 75 км региональных и 32 км местных автодорог в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле.



По нацпроекту продолжаются работы на пяти капиталоемких проектах. В их числе — три участка Екатеринбургской кольцевой автодороги. В течение года шла реконструкция путепровода на улице Циолковского в Нижнем Тагиле и строительство транспортной развязки возле концерна «Калина» в Екатеринбурге.