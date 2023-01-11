В Свердловской области ожидается ветер с порывами до 20 м/с

УрБК, Екатеринбург, 16.01.2023. В Свердловской области 16 января ожидается сильный ветер с порывами до 20 м/с. Соответствующее предупреждение размещено на сайте регионального ГУ МЧС России. Уточним, что аналогичные сообщения публиковались в течение предыдущей рабочей недели.

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