УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 09:23

В Свердловской области ожидается ветер с порывами до 20 м/с

УрБК, Екатеринбург, 16.01.2023. В Свердловской области 16 января ожидается сильный ветер с порывами до 20 м/с. Соответствующее предупреждение размещено на сайте регионального ГУ МЧС России.

Уточним, что аналогичные сообщения публиковались в течение предыдущей рабочей недели.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
11.01.2023 В Свердловской области 12 января ожидается ветер с порывами до 17 м/с

УрБК, Екатеринбург, 11.01.2023. В Свердловской области 12 января ожидается ветер с порывами до 17 м/с. Соответствующее ...

12.12.2022 В Свердловской области 12 декабря ожидается ветер с порывами до 18 м/с

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2022. В Свердловской области 12 декабря ожидается сильный ветер с порывами до 18 м/с. ...

24.10.2022 В Свердловской области 24 октября ожидается ветер с порывами до 18 м/с

УрБК, Екатеринбург, 24.10.2022. В Свердловской области сегодня, 24 октября, ожидается сильный ветер с порывами до 18 ...

25.11.2021 В Свердловской области в пятницу ожидается сильный ветер с порывами до 18 м/с

УрБК, Екатеринбург, 25.11.2021. Синоптики прогнозируют в Свердловской области на пятницу, 26 ноября, сильный ветер с ...

24.02.2021 На Среднем Урале ожидается сильный ветер с порывами до 20 м/с

УрБК, Екатеринбург, 24.02.2021. В Свердловской области сегодня прогнозируется сильный ветер с порывами до 20 метров в ...

Популярные новости
20.12.2022Worldex отзывы: стоит сотрудничать с брокером или нет?28.12.2022В новом Генплане Екатеринбурга до 2045 года предусмотрено строительство новых трамвайных линий в Академический район28.12.2022Свердловский губернатор Евгений Куйвашев выделил дополнительно 403 млн рублей на развитие Нижних Серег29.12.2022С 1 января Агентство по страхованию вкладов начнет страховать выплаты и вклады в негосударственных пенсионных фондах29.12.2022Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил внедрение цифровой платформы для создания единого цифрового пространства в регионе
Архив новостей
Январь 2023 (190)
Декабрь 2022 (711)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Сентябрь 2022 (758)
Август 2022 (779)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18