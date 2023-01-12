В Свердловской области продлили штормовое предупреждение

УрБК, Екатеринбург, 12.01.2023. В Свердловской области 13 января ожидается сильный ветер 25-28 м/с. Соответствующее предупреждение размещено на сайте регионального ГУ МЧС России.
Уточним, что ранее аналогичный прогноз публиковался на 12 января. Из-за этого коммунальные службы перешли на усиленный режим работы, а в Екатеринбурге временно закрыли ледовый городок.
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