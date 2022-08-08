Коммунальные службы Свердловской области перешли на усиленный режим погоды после штормового предупреждения

УрБК, Екатеринбург, 12.01.2023. Коммунальные службы Свердловской области перешли на усиленный режим работы после штормового предупреждения. Об этом сообщает департамент информационной политики региона со ссылкой на областного министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова.



Напомним, что накануне синоптики объявили штормовое предупреждение: 12 января ожидается ветер с порывами 25-28 м/с.



«Любая информация о нарушении работы объектов электро- и газоснабжения, жилищно-коммунального хозяйства на территории Свердловской области незамедлительно должна передаваться в оперативные диспетчерские службы и в региональное минЖКХ. Жители могут сообщать об авариях на единый номер вызова службы экстренных оперативных служб — 112», — прокомментировал Н. Смирнов.



Коммунальные службы получили поручение о готовности к выполнению аварийно-восстановительных работ, а главы муниципалитетов — об организации постоянного мониторинга работы систем жизнеобеспечения территорий.