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Вчера, 16:24

В Свердловской области продлили предупреждение о сильном ветре

УрБК, Екатеринбург, 13.01.2023. В Свердловской области 14 января ожидается сильный ветер до 25 м/с. Об этом предупреждает ГУ МЧС Росси по Свердловской области.

Уточним, что такая погода прогнозируется третий день подряд. Из-за этого коммунальные службы перешли на усиленный режим работы.

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