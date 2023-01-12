В Свердловской области продлили предупреждение о сильном ветре

УрБК, Екатеринбург, 13.01.2023. В Свердловской области 14 января ожидается сильный ветер до 25 м/с. Об этом предупреждает ГУ МЧС Росси по Свердловской области.
Уточним, что такая погода прогнозируется третий день подряд. Из-за этого коммунальные службы перешли на усиленный режим работы.
УрБК, Екатеринбург, 13.01.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается потепление. Об этом сообщается на ...12.01.2023 В Свердловской области продлили штормовое предупреждение
УрБК, Екатеринбург, 12.01.2023. В Свердловской области 13 января ожидается сильный ветер 25-28 м/с. Соответствующее ...12.01.2023 Коммунальные службы Свердловской области перешли на усиленный режим погоды после штормового предупреждения
УрБК, Екатеринбург, 12.01.2023. Коммунальные службы Свердловской области перешли на усиленный режим работы после ...25.11.2021 В Свердловской области в пятницу ожидается сильный ветер с порывами до 18 м/с
УрБК, Екатеринбург, 25.11.2021. Синоптики прогнозируют в Свердловской области на пятницу, 26 ноября, сильный ветер с ...05.05.2021 В Свердловской области продлили штормовое предупреждение о сильном ветре
УрБК, Екатеринбург, 05.05.2021. На Среднем Урале штормовое предупреждение о сильном ветре продлено до 7 мая 2021 года, ...