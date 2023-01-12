В Свердловской области продлили предупреждение о сильном ветре

УрБК, Екатеринбург, 13.01.2023. В Свердловской области 14 января ожидается сильный ветер до 25 м/с. Об этом предупреждает ГУ МЧС Росси по Свердловской области.



Уточним, что такая погода прогнозируется третий день подряд. Из-за этого коммунальные службы перешли на усиленный режим работы.