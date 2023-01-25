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В Свердловской области продлили предупреждение о сильном ветре

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2023. В Свердловской области 27 января ожидается сильный ветер до 22 м/с. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.

Уточним, что на 26 января также публиковалось предупреждение о ветре.

Напомним, что для безопасности в условиях непогоды гражданам следует отказаться от высотных работ, не парковать автомобили возле деревьев, рекламных щитов и неустойчивых конструкций.

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