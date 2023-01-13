На Среднем Урале 26 января ожидается ветер до 27 м/с

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2023. В Свердловской области 26 января ожидается усиление ветра до 25-27 м/с. Предупреждение опубликовала пресс-служба ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». «26 января местами в Свердловской области ожидается очень сильный ветер 25-27 м/с», — говорится в сообщении. Напомним, что для безопасности в условиях непогоды гражданам следует отказаться от высотных работ, не парковать автомобили возле деревьев, рекламных щитов и неустойчивых конструкций.

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