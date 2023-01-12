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12.01.2023

В 2022 году в Екатеринбурге заменили более 165 км инженерных сетей

УрБК, Екатеринбург, 12.01.2023. Власти Екатеринбурга подвели итоги работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства за 2022 год. Данное направление является приоритетным в работе муниципалитета для обеспечения комфортной жизни горожан.

Так, в 2022 году для бесперебойного оказания коммунальных услуг горожанам специалисты сферы ЖКХ заменили в городе 166 км инженерных сетей, в том числе 73 км тепловых, 41 км водопроводных и канализационных и около 52 км электрических сетей.

Также одной из приоритетных задач сферы на протяжении многих лет является капитальный ремонт жилого фонда. В 2022 году городские власти полностью обновили многоквартирный дом на улице Академика Бардина, 25, корпус 2, все помещения которого находятся в муниципальной собственности. Здесь был произведен ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения и водоотведения.

Кроме этого, было отремонтировано 32 муниципальных жилых помещения для последующей передачи гражданам по договорам найма. Из аварийного жилищного фонда в новые квартиры в минувшем году переехали 298 семей.

В муниципальную собственность от инвесторов было принято 17 жилых помещений. В дальнейшем они по договорам социального найма будут предоставлены гражданам, переселяемым из домов, которые расположены на территории комплексного развития в Орджоникидзевском районе.

Кроме этого, в 2022 году было заменено 311 лифтов в 101 многоквартирном доме. Выполнено комплексное благоустройство 10 дворовых территорий в пяти районах мегаполиса по программе «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2018-2024 годы. Реализация мероприятий в рамках данной программы продолжится в текущем году.

Также в столице Урала продолжились проекты по благоустройству общественных пространств. В ноябре 2022 года открылась первая очередь Преображенского парка в Академическом районе. А 16 января завершится рейтинговое голосование жителей по выбору объектов общественной территории для благоустройства в 2024 году.

В 2023 году городские власти продолжат планомерную работу в сфере жилищно-коммунального хозяйства для обеспечения комфортной жизни горожан.

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