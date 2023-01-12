В Екатеринбурге из-за сильного ветра временно закрыли ледовый городок на площади 1905 года

УрБК, Екатеринбург, 12.01.2023. В Екатеринбурге до 10 часов 13 января закрыт на техническое обслуживание ледовый городок на площади 1905 года. Причиной стали «сложные погодные условия». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Уточним, что накануне синоптики предупреждали о ветре с порывами до 17 м/с. Однако к вечеру прогноз ухудшился, и сегодня ожидается ветер 25-28 м/с.
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