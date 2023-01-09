В Екатеринбурге из-за сильных холодов отменено междугороднее автобусное сообщение

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2023. В Екатеринбурге 9 января из-за аномальных холодов отменен ряд междугородних автобусных рейсов.



Так, на сайте челябинского автовокзала говорится об отмене маршрута из Екатеринбурга до Костаная (Казахстан), проходящего через Челябинск.



На сайте Северного автовокзала Екатеринбурга говорится об отмене рейсов в Заречный, Первоуральск, Сагру, Тюмень, Новоуральск, Нижний Тагил, Североуральск, Нижнюю Салду, Сухой Лог, Алапаевск, Ревду, Асбест, Лобву, Динас, Порошину, Верхнюю Салду.



Уточним, что, по прогнозам синоптиков, на Среднем Урале до 11 января ожидается аномально холодная погода.