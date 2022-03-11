В Свердловской области до 11 января сохранится аномально холодная погода

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2023. В Свердловской области с 9 по 11 января будет наблюдаться аномально холодная погода. Местами в регионе температура опустится до -40 градусов. Соответствующее предупреждение опубликовано на сайте областного ГУ МЧС России.



Спасатели напоминают о необходимости в этот период соблюдать правила пожарной безопасности при использовании печного отопления и электроприборов, включая обогреватели. Также рекомендуется воздержаться от дальних поездок, а если их нельзя отменить, то взять теплые вещи и продукты на случай, если придется ждать помощь.



Необходимо исключить работы на открытом воздухе и не выходить на мороз без варежек, шапки, шарфа. Следует носить свободную одежду и особое внимание уделять обуви, поскольку тесная обувь и отсутствие стелек могут привести к обморожению.