Специалисты «Россети Урал» — «Екатеринбург» завершили подключение системы электроснабжения на стадионе «Калининец»

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2023. Энергетики «Россети Урал» — «Екатеринбург» закончили строительство новой схемы внешнего электроснабжения спортивно-оздоровительного комплекса «Калининец». Об этом сообщает пресс-служба энергосетевой компании.



Так, в ходе осуществления проекта был построен новый распределительный пункт и две трансформаторные подстанции. На питающем центре специалисты выполнили модернизацию распределительных устройств, проложили кабельные линии с общей протяженностью около двух км, а также установили 12 приборов учета. Для электроснабжения стадиона по первой и второй категориям надежности предоставили возможность увеличения объемов потребляемой мощности более чем на 1,8 МВт.



По словам директора компании «Россети Урал» — «Екатеринбург» Константина Кононова, выполненная схема электроснабжения спорткомплекса «Калининец» соответствует самым высоким стандартам надежности и безопасности.



Напомним, строительство и реконструкция объектов на базе СОК «Калининец» проходит в рамках масштабного проекта уральской столицы по созданию спортивной инфраструктуры международного уровня. Стоимость реализации проекта составила 2,5 млрд руб.