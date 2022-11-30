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Специалисты «Россети Урал» — «Екатеринбург» завершили подключение системы электроснабжения на стадионе «Калининец»

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2023. Энергетики «Россети Урал» — «Екатеринбург» закончили строительство новой схемы внешнего электроснабжения спортивно-оздоровительного комплекса «Калининец». Об этом сообщает пресс-служба энергосетевой компании.

Так, в ходе осуществления проекта был построен новый распределительный пункт и две трансформаторные подстанции. На питающем центре специалисты выполнили модернизацию распределительных устройств, проложили кабельные линии с общей протяженностью около двух км, а также установили 12 приборов учета. Для электроснабжения стадиона по первой и второй категориям надежности предоставили возможность увеличения объемов потребляемой мощности более чем на 1,8 МВт.

По словам директора компании «Россети Урал» — «Екатеринбург» Константина Кононова, выполненная схема электроснабжения спорткомплекса «Калининец» соответствует самым высоким стандартам надежности и безопасности.

Напомним, строительство и реконструкция объектов на базе СОК «Калининец» проходит в рамках масштабного проекта уральской столицы по созданию спортивной инфраструктуры международного уровня. Стоимость реализации проекта составила 2,5 млрд руб.

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