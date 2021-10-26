УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 15:04

Работы по реконструкции спортивно-оздоровительного комплекса «Калининец» в Екатеринбурге проходят в соответствии с графиком

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2022. Реконструкция спортивно-оздоровительного комплекса «Калининец» идет в соответствии с графиком. Ход работ на объекте проинспектировал заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов в ходе еженедельного объезда, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Замглавы напомнил, что «Калининец» станет одной из основных спортивных площадок на Студенческих играх в 2023 году.

«На данный момент уже сделано главное поле легкоатлетического стадиона, построены крытый спортивный комплекс, который будет использоваться как ледовая арена, и административно-бытовой корпус с трибунами на 5 тыс. мест», — рассказал Рустам Галямов.

Также в комплексе уже завершены работы с инженерными сетями во всех помещениях. Сейчас рабочие занимаются внутренней отделкой: монтируют покрытие пола и штукатурят стены. Что касается уличных объектов, то на сегодняшний день специалисты заканчивают укладку газона, на манеже наносят разделительные линии для бегунов. Кроме того, на подходе к стадиону строители заняты укладкой плитки.

Напомним, строительство и реконструкция объектов на базе СОК «Калининец» проходит в рамках масштабного проекта уральской столицы по созданию спортивной инфраструктуры международного уровня. Работы были начаты в октябре 2021 года, завершить их планируется в декабре этого года. Стоимость реализации проекта составила 2,5 млрд руб.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
26.10.2021 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов принял участие в закладке объекта для Универсиады-2023

УрБК, Екатеринбург, 26.10.2021. Торжественная церемония закладки фундамента нового здания административно-бытового ...

25.10.2021 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал о скором открытии Театра кукол и реконструкции стадиона «Калининец»

УрБК, Екатеринбург, 25.10.2021. О скором открытии Театра кукол, о судьбе стадиона «Калининец», а также о реконструкции ...

04.02.2015 Власти Екатеринбурга к ЧМ-2018 разработали проект реконструкции спортивного комплекса «Калининец»

УрБК, Екатеринбург, 04.02.2015. Администрация Екатеринбурга в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу, который ...

23.06.2014 В СК «Калининец» после реконструкции появятся футбольное поле, легкоатлетический стадион и ледовая арена

УрБК, Екатеринбург, 23.06.2014. На территории спортивного комплекса «Калининец» в Екатеринбурге после реконструкции ...

28.02.2014 На реконструкцию спорткомплекса «Калининец» планируется выделить 134 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 28.02.2014. На реконструкцию спортивно-оздоровительного комплекса «Калининец», который должен стать ...

Популярные новости
09.09.2022Аренда комнат в Екатеринбурге за год подорожала на 6,3%02.09.2022Алексей Прядеин: Форум «Города России — 2030» будет посвящен новым вызовам09.09.2022В России цены на подержанные автомобили вернулись к росту23.08.2022Константин Селянин о динамике инфляции09.09.2022Подача тепла в жилые дома Екатеринбурга будет осуществляться в два этапа
Архив новостей
Сентябрь 2022 (548)
Август 2022 (779)
Июль 2022 (718)
Июнь 2022 (703)
Май 2022 (616)
Апрель 2022 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18