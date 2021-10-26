Работы по реконструкции спортивно-оздоровительного комплекса «Калининец» в Екатеринбурге проходят в соответствии с графиком

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2022. Реконструкция спортивно-оздоровительного комплекса «Калининец» идет в соответствии с графиком. Ход работ на объекте проинспектировал заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов в ходе еженедельного объезда, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Замглавы напомнил, что «Калининец» станет одной из основных спортивных площадок на Студенческих играх в 2023 году.
«На данный момент уже сделано главное поле легкоатлетического стадиона, построены крытый спортивный комплекс, который будет использоваться как ледовая арена, и административно-бытовой корпус с трибунами на 5 тыс. мест», — рассказал Рустам Галямов.
Также в комплексе уже завершены работы с инженерными сетями во всех помещениях. Сейчас рабочие занимаются внутренней отделкой: монтируют покрытие пола и штукатурят стены. Что касается уличных объектов, то на сегодняшний день специалисты заканчивают укладку газона, на манеже наносят разделительные линии для бегунов. Кроме того, на подходе к стадиону строители заняты укладкой плитки.
Напомним, строительство и реконструкция объектов на базе СОК «Калининец» проходит в рамках масштабного проекта уральской столицы по созданию спортивной инфраструктуры международного уровня. Работы были начаты в октябре 2021 года, завершить их планируется в декабре этого года. Стоимость реализации проекта составила 2,5 млрд руб.
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