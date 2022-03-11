В новом Генплане Екатеринбурга до 2045 года предусмотрено строительство новых трамвайных линий в Академический район

УрБК, Екатеринбург, 28.12.2022. В новом Генплане Екатеринбурга до 2045 года власти города предусмотрели строительство трамвайных линий в Академический район и в Академический-2. В проект концессионного соглашения на эти цели заложено 15,22 млрд руб., сообщает пресс-служба АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое».
По словам генерального директора АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» Сергея Ланцова, это позволит комплексно решить транспортный вопрос в новых районах.
«В новом Генплане Екатеринбурга сразу же закладывается строительство трамвайной линии в Академический-2 — транспортная доступность будущего района проектируется изначально. Выделение 15 млрд руб. на трамвайную линию в Академический позволит уже в 2023 году кардинально решить вопрос транспортной доступности существующей застройки. Также в соответствии с Генпланом большое кольцо городской электрички пройдет через Юго-Запад — и это уже комплексное решение транспортного вопроса в новых районах. Власти неоднократно подчеркивали, что градостроение сейчас — это локомотив развития экономики страны. А освоение южной части Екатеринбурга через крупные градостроительные проекты — это мощный толчок в экономическом, инфраструктурном и социально-демографическом развитии мегаполиса», — считает Сергей Ланцов.
Напомним, что в Екатеринбурге 27 декабря начался прием замечаний и предложений по Генплану города до 2045 года. Высказать свое мнение горожане смогут до 10 февраля 2023 года.
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