В новом Генплане Екатеринбурга до 2045 года предусмотрено строительство новых трамвайных линий в Академический район

УрБК, Екатеринбург, 28.12.2022. В новом Генплане Екатеринбурга до 2045 года власти города предусмотрели строительство трамвайных линий в Академический район и в Академический-2. В проект концессионного соглашения на эти цели заложено 15,22 млрд руб., сообщает пресс-служба АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое».



По словам генерального директора АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» Сергея Ланцова, это позволит комплексно решить транспортный вопрос в новых районах.



«В новом Генплане Екатеринбурга сразу же закладывается строительство трамвайной линии в Академический-2 — транспортная доступность будущего района проектируется изначально. Выделение 15 млрд руб. на трамвайную линию в Академический позволит уже в 2023 году кардинально решить вопрос транспортной доступности существующей застройки. Также в соответствии с Генпланом большое кольцо городской электрички пройдет через Юго-Запад — и это уже комплексное решение транспортного вопроса в новых районах. Власти неоднократно подчеркивали, что градостроение сейчас — это локомотив развития экономики страны. А освоение южной части Екатеринбурга через крупные градостроительные проекты — это мощный толчок в экономическом, инфраструктурном и социально-демографическом развитии мегаполиса», — считает Сергей Ланцов.



Напомним, что в Екатеринбурге 27 декабря начался прием замечаний и предложений по Генплану города до 2045 года. Высказать свое мнение горожане смогут до 10 февраля 2023 года.