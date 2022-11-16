УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 14:03

В Екатеринбурге начался сбор обратной связи по Генплану города до 2045 года

УрБК, Екатеринбург, 28.12.2022. В Екатеринбурге с 27 декабря по 10 февраля будет идти прием замечаний и предложений по Генплану города до 2045 года. Об этом сообщается на официальном сайте муниципалитета.

Согласно документу, в уральской столице к 2045 году прогнозируется рост численности населения с 1,3 до 1,9 млн человек. Жилищный фонд увеличится с 42 млн кв. м. до 85,7 млн кв. м. Общая вместимость имеющихся, планируемых к реконструкции и строительству дошкольных учреждений в период до 2045 года составит 164,2 тыс. мест, общеобразовательных — 349,8 тыс. мест.

Помимо этого, в планах строительство Уральской высокоскоростной железнодорожной магистрали «Челябинск — Екатеринбург». Рассматривается возможность реконструкции железнодорожного вокзала Екатеринбурга, станций Шарташ и Седельниково. У аэропорта Кольцово будет расширен терминал и обслуживающая инфраструктура.

Кроме того, власти намерены реконструировать северный участок Екатеринбургской кольцевой автодороги, построить и реконструировать развязки, мосты и железнодорожные переезды на внешних дорогах и ЕКАД. Плюс запланирована реконструкция дорог, которые связывают уральскую столицу с городами-спутниками.

Также сохраняются планы по строительству новых веток метро. Вдобавок в перечне представлен ряд будущих трамвайных линий.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
16.11.2022 На форуме «Города России 2030» обсудили вопросы развития транспорта в рамках территориального развития Екатеринбурга и агломерации городов

УрБК, Екатеринбург, 16.11.2022. В Екатеринбурге эксперты обсудили актуальные вопросы развития транспортной ...

15.11.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов представил горожанам карту развития муниципалитета до 2045 года

УрБК, Екатеринбург, 15.11.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в очередном выпуске газеты «Вечерний Екатеринбург» ...

07.10.2022 Власти Екатеринбурга завершили разработку концепции территориального развития города до 2045 года

УрБК, Екатеринбург, 07.10.2022. В уральской столице завершили разработку концепции территориального развития уральской ...

19.11.2021 Срок обсуждения изменений в Генплан-2045 Екатеринбурга продлен до 31 января 2022 года

УрБК, Екатеринбург, 19.11.2021. Администрация Екатеринбурга объявила о том, что срок приема предложений по внесению ...

22.06.2021 Власти Екатеринбурга начали подготовку проекта Генплана развития города до 2045 года

УрБК, Екатеринбург, 22.07.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о начале подготовки проекта ...

Популярные новости
02.12.2022РЭК Свердловской области утвердила новые тарифы на вывоз мусора15.12.2022Компания «Уральские авиалинии» предложила постоянным клиентам «Бизнес-проездной»02.12.2022Специалисты «Россети» — МЭС Урала повысили надежность электроснабжения трех тяговых подстанций Горьковской железной дороги16.12.2022«Атомстройкомплекс» получил от АКРА позитивный прогноз по кредитному рейтингу30.11.2022В Екатеринбурге запустят новый автобусный маршрут и изменят нумерацию шести троллейбусов
Архив новостей
Декабрь 2022 (688)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Сентябрь 2022 (758)
Август 2022 (779)
Июль 2022 (718)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18