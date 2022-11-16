В Екатеринбурге начался сбор обратной связи по Генплану города до 2045 года

УрБК, Екатеринбург, 28.12.2022. В Екатеринбурге с 27 декабря по 10 февраля будет идти прием замечаний и предложений по Генплану города до 2045 года. Об этом сообщается на официальном сайте муниципалитета.



Согласно документу, в уральской столице к 2045 году прогнозируется рост численности населения с 1,3 до 1,9 млн человек. Жилищный фонд увеличится с 42 млн кв. м. до 85,7 млн кв. м. Общая вместимость имеющихся, планируемых к реконструкции и строительству дошкольных учреждений в период до 2045 года составит 164,2 тыс. мест, общеобразовательных — 349,8 тыс. мест.



Помимо этого, в планах строительство Уральской высокоскоростной железнодорожной магистрали «Челябинск — Екатеринбург». Рассматривается возможность реконструкции железнодорожного вокзала Екатеринбурга, станций Шарташ и Седельниково. У аэропорта Кольцово будет расширен терминал и обслуживающая инфраструктура.



Кроме того, власти намерены реконструировать северный участок Екатеринбургской кольцевой автодороги, построить и реконструировать развязки, мосты и железнодорожные переезды на внешних дорогах и ЕКАД. Плюс запланирована реконструкция дорог, которые связывают уральскую столицу с городами-спутниками.



Также сохраняются планы по строительству новых веток метро. Вдобавок в перечне представлен ряд будущих трамвайных линий.