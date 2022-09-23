Превышений вредных веществ в атмосфере после пожара под Екатеринбургом не выявлено

УрБК, Екатеринбург, 28.12.2022. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области не обнаружило превышения вредных веществ в атмосфере после пожара под Екатеринбургом. Пробы были взяты в контрольной точке на улице Горнощитской в поселке Горный Щит, уточнили в ведомстве.
Исследования проводились по следующим веществам: азота диоксид, серы диоксид, формальдегид, фенол, углерода оксид, бензол, ксилол, толуол, этилбензол.
Напомним, что накануне на Полевском тракте горел ангар с деревянной продукцией. Пламя охватило площадь в 300 кв. метров.
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