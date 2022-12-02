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На Полевском тракте на площади 300 кв. метров горел торговый комплекс

УрБК, Екатеринбург, 28.12.2022. В Екатеринбурге на 17-м километре Полевского тракта произошел пожар в торговом комплексе. На площади 300 кв. м. горел ангар с деревянной продукцией внутри, сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области.

На Полевском тракте на площади 300 кв. метров горел торговый комплекс
Фото предоставлено ГУ МЧС России по Свердловской области

Информация о возгорании поступила в 19.02 по местному времени. В борьбе с огнем были задействованы 46 спасателей и 13 единиц техники. Основные усилия были направлены на то, чтобы не допустить распространения пожара на соседние постройки. Для координации действий был развернут оперативный штаб и задействована беспилотная авиационная система.

К 21.13 пожар удалось локализовать. В 02.37 открытое горение было ликвидировано.

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