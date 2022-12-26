В России подержанные автомобили с начала года подорожали на 37%

УрБК, Москва, 28.12.2022. В декабре 2022 года средняя цена легкового автомобиля в России выросла до 1 млн 325 тыс. руб. В декабре 2021 года ценник был 970 тыс. руб., то есть рост составил 37%, или 335 тыс. руб., сообщает «Автостат» . Рост цен зависит от возраста машины. Трехлетние модели в среднем подорожали на 39%, семилетние — на 32%. Также имеет значение бренд: пятилетний Hyundai Solaris стал дороже на 26%, а такой же Volkswagen Tiguan — на 35%. Отметим, что в Екатеринбурге спрос на автомобили с пробегом в конце осени вырос на 32,5% по сравнению с началом года .

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