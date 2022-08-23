В Екатеринбурге с начала года спрос на подержанные автомобили вырос на 32,5%

УрБК, Екатеринбург, 23.08.2022. Спрос жителей Екатеринбурга на новые автомобили в июле вырос на 9,7% по сравнению с ...

Спрос жителей Екатеринбурга на новые автомобили на вторичном рынке вырос почти на 10%

УрБК, Екатеринбург, 06.07.2022. В Свердловской области во II квартале 2022 года средняя цена на кроссоверы и ...

В Свердловской области средняя цена кроссоверов и внедорожников с пробегом составила 989 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 06.06.2022. В апреле-мае 2022 года в Екатеринбурге спрос на автомобили с пробегом из-за рубежа ...

В Екатеринбурге спрос на автомобили с пробегом из-за рубежа вырос на 102%

В Свердловской области за год на 188% вырос спрос на иномарки с пробегом

УрБК, Екатеринбург, 28.12.2021. В Свердловской области за 2021 год на 188% вырос спрос на автомобили из-за рубежа. При ...