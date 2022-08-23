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В Екатеринбурге с начала года спрос на подержанные автомобили вырос на 32,5%

УрБК, Екатеринбург, 26.12.2022. Спрос на автомобили с пробегом в Екатеринбурге в октябре-ноябре оказался на 32,5% выше, чем в январе-феврале. Об этом сообщается в исследовании «Авито».

Объем предложения вырос на 23% по сравнению с началом года. Средняя цена подержанной машины составила 850 тыс. руб.

Самыми распространенными брендами в уральской столице стали ВАЗ (14,5% от общего предложения), Toyota (8,2%), Hyundai (7,1%), Kia (6,6%), Volkswagen (5,8%).

В целом по России спрос на транспорт с пробегом вырос на 14,7%, предложение — на 32,2%. Средний ценник составил 710 тыс. руб.

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