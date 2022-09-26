ЕВРАЗ увеличил область применения дронов на производствах

УрБК, Екатеринбург, 22.12.2022. ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК расширили область использования дронов на промышленных производствах. Для предприятий закупили пять современных беспилотных летательных аппаратов. Инвестиции составили 14,4 млн руб. На основе высокоточных данных проектируют сложные инженерные объекты, оценивают объем производственных запасов и состояние инфраструктуры. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.



«В 2020 году первые дроны начали использовать в маркшейдерской службе ЕВРАЗ КГОК для съемки карьеров, отвалов, хвостохранилища, складов и прочих производственных объектов. Сейчас летательные аппараты разной мощности используют для обследования состояния оборудования, газопроводов, линий электропередач и контактных сетей в карьерах и проведения съемок в других труднодоступных местах», — говорится в сообщении.







Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа



Промышленные дроны оснащены камерами высокого разрешения и тепловизорами, благодаря чему можно обнаруживать утечки тепла. Оборудование позволит задавать карту местности и выполнить полет по заранее намеченному маршруту. Полученные данные вносятся в общую базу, где можно сравнивать результаты и видеть изменения. Автоматическая система нагрева батареи позволяет совершать рабочие вылеты при температуре воздуха до минус 20 градусов. Дальность передачи сигнала — 15 км. За один взлет дрон способен отснять поверхность площадью в 1 га. Аэрофотосъемка выполняется с геолокацией, программное обеспечение позволяет обрабатывать полученные данные в автоматическом режиме и создавать 3D-модель.



«Использование дронов повышает точность, скорость и безопасность проведения работ в труднодоступных местах. Мы дистанционно инспектируем газопроводы, оцениваем запасы на рудных и угольных складах на безопасном удалении от объектов», — отметил директор по информационным технологиям дивизиона «Урал» ЕВРАЗа Андрей Савин.



Специалисты — операторы дронов — прошли обучение. С начала года по заявкам работников ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК совершено около 100 вылетов.