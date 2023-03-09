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ЕВРАЗ КГОК направит более 35 млрд рублей на строительство нового экологически безопасного отсека для размещения продуктов обогащения

УрБК, Екатеринбург, 06.03.2024. Качканарский горно-обогатительный комбинат (КГОК, входит в состав ЕВРАЗа) реализует масштабный инвестиционный экопроект строительства комплекса нового отсека хвостохранилища, который будет использоваться для размещения продуктов обогащения. Инвестиции ЕВРАЗа в проект превысят 35 млрд руб. Будет создано 120 новых рабочих мест. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.

ЕВРАЗ КГОК направит более 35 млрд рублей на строительство нового экологически безопасного отсека для размещения продуктов обогащения

Вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов сообщил, что проект предусматривает технологию сгущения хвостов до содержания песка в пульпе порядка 40%, что позволит сократить объем транспортировки пульпы в нынешнее хвостохранилище в четыре раза и снизить потребление электроэнергии.

«Мы изучили мировой опыт и выбрали самые современные экологически безопасные технологии сгущения отходов обогащения. В первую очередь, для нас важна экологическая безопасность и безаварийная работа объекта», — подчеркнул Денис Новоженов, представляя проект губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву во время его рабочей поездки на ЕВРАЗ КГОК.

ЕВРАЗ КГОК направит более 35 млрд рублей на строительство нового экологически безопасного отсека для размещения продуктов обогащения

Кроме того, вокруг хвостохранилища построят систему дренажных скважин и канав, которые будут перехватывать промышленную воду и направлять ее на вторичное использование. Уложен противофильтрационный экран для исключения риска загрязнения почвы и водных объектов. Откосы нового отсека будут засыпать скальником, который закроет песок от ветра, а пыление на плоской поверхности хвостохранилища будет подавлять система орошения.

Напомним, что новый производственный комплекс разместится в 10 км от Качканара у горы Луковая, в восточной части от действующего хвостохранилища на землях, находящихся в собственности ЕВРАЗ КГОК. Строительство полностью соответствует генеральному плану муниципалитета.

Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
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