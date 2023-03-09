ЕВРАЗ КГОК направит более 35 млрд рублей на строительство нового экологически безопасного отсека для размещения продуктов обогащения

Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 06.03.2024. Качканарский горно-обогатительный комбинат (КГОК, входит в состав ЕВРАЗа) реализует масштабный инвестиционный экопроект строительства комплекса нового отсека хвостохранилища, который будет использоваться для размещения продуктов обогащения. Инвестиции ЕВРАЗа в проект превысят 35 млрд руб. Будет создано 120 новых рабочих мест. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.Вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов сообщил, что проект предусматривает технологию сгущения хвостов до содержания песка в пульпе порядка 40%, что позволит сократить объем транспортировки пульпы в нынешнее хвостохранилище в четыре раза и снизить потребление электроэнергии.«Мы изучили мировой опыт и выбрали самые современные экологически безопасные технологии сгущения отходов обогащения. В первую очередь, для нас важна экологическая безопасность и безаварийная работа объекта», — подчеркнул Денис Новоженов, представляя проект губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву во время его рабочей поездки на ЕВРАЗ КГОК.Кроме того, вокруг хвостохранилища построят систему дренажных скважин и канав, которые будут перехватывать промышленную воду и направлять ее на вторичное использование. Уложен противофильтрационный экран для исключения риска загрязнения почвы и водных объектов. Откосы нового отсека будут засыпать скальником, который закроет песок от ветра, а пыление на плоской поверхности хвостохранилища будет подавлять система орошения.Напомним, что новый производственный комплекс разместится в 10 км от Качканара у горы Луковая, в восточной части от действующего хвостохранилища на землях, находящихся в собственности ЕВРАЗ КГОК. Строительство полностью соответствует генеральному плану муниципалитета.