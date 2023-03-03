УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Статьи
Вчера, 10:45

ЕВРАЗ экономит воду

ЕВРАЗ КГОК в 2022 году сэкономил 11 млн кубометров свежей воды Нижне-Качканарского водохранилища. Это стало возможно благодаря реализации проекта возврата дренажных вод в технологический оборотный цикл комбината. На эти цели было направлено 100 млн руб.

ЕВРАЗ экономит воду

Для перехвата технологических вод под дамбой № 2 на хвостохранилище специалисты запустили насосную станцию из трех мощных агрегатов, которые откачивают дренирующую воду из накопительного зумпфа. Далее она возвращается на обогатительную фабрику.

«Мы активно продолжаем работу по перехвату и возврату дренажных вод в отсеки хвостохранилища. В 2023 году планируем ввести в работу насосы под дамбами 3 и 4, что позволит снизить забор воды еще почти на 14 млн кубометров ежегодно», — отметил исполнительный директор ЕВРАЗ КГОК Александр Принев.

Также вокруг хвостохранилища построена система дренажных скважин и канав, которые должны перехватывать промышленную воду и направлять ее на вторичное использование. Тем самым будет исключено загрязнение почвы и водных объектов. Для мониторинга ситуации будут добавлены новые точки контроля воды в реке Большая Медведка до впадения в реку Выя, а также на участке от реки Выя до Большой Медведки и до поселка Бушуевка.

ЕВРАЗ экономит воду

Кроме того, проект предусматривает технологию сгущения хвостов до содержания песка в пульпе до 40%, что позволит сократить объем транспортировки пульпы в нынешнее хвостохранилище в четыре раза и снизить потребление электроэнергии.

Следует отметить, что ЕВРАЗ КГОК прилагает все возможные усилия для сохранения водного баланса и экологического благополучия Качканара.

«Мы заинтересованы в улучшении экологической обстановки в Качканаре. Помимо стабилизации уровня воды в Нижне-Качканарском водохранилище, комбинат реализует проект по переходу на новую технологию складирования отходов производства, что позволит снизить забор воды в два раза», — добавил Александр Принев.

ЕВРАЗ экономит воду

Специалисты отмечают, что при соблюдении проектных решений это значительно снизит экологическую нагрузку в регионе.

Также сообщается, что министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области утвердило на 2023 год заявку на водные ресурсы ЕВРАЗ КГОК в меньшем объеме.

Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

Вернуться в раздел » Статьи
Материалы по теме
03.03.2023 ЕВРАЗ КГОК в 2022 году сэкономил 11 млн кубометров свежей воды

УрБК, Екатеринбург, 03.03.2023. ЕВРАЗ КГОК в 2022 году сэкономил 11 млн куб. метров свежей воды Нижне-Качканарского ...

10.02.2022 ЕВРАЗ КГОК потратит 100 млн рублей на снижение забора воды для производственных нужд

УрБК, Екатеринбург, 10.02.2022. ЕВРАЗ КГОК проводит комплекс мероприятий для снижения объемов забора воды для ...

10.06.2021 Участники общественных слушаний одобрили мероприятия ЕВРАЗа по снижению экологической нагрузки на Среднем Урале

УрБК, Екатеринбург, 10.06.2021. В трех уральских городах — Качканаре, Нижней Туре и Лесном — прошли общественные ...

14.10.2020 ЕВРАЗ завершил первый этап технического перевооружения системы складирования отходов

УрБК, Екатеринбург, 14.10.2020. На ЕВРАЗ КГОК завершен первый этап технического перевооружения системы складирования ...

20.06.2018 ЕВРАЗ ЗСМК сократит забор воды из реки Томь на 3 млн кубометров

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2018. На ЕВРАЗ ЗСМК в опытно-промышленную эксплуатацию запущена установка сгущения шламов ...

Популярные новости
13.02.2023На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается небольшое похолодание10.02.2023Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%10.02.2023Житель Нижнего Тагила через суд добился возмещений от компании «Расчетный информационный центр» за использование его персональных данных22.02.2023Свердловская РЭК выявила завышение сумм коммунальных платежей в январских квитанциях22.02.2023Сумма экономического ущерба от поддельных банкнот на Среднем Урале в 2022 году составила 1,3 млн рублей
Архив новостей
Март 2023 (202)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18