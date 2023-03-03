ЕВРАЗ экономит воду

ЕВРАЗ КГОК в 2022 году сэкономил 11 млн кубометров свежей воды Нижне-Качканарского водохранилища. Это стало возможно благодаря реализации проекта возврата дренажных вод в технологический оборотный цикл комбината. На эти цели было направлено 100 млн руб.
Для перехвата технологических вод под дамбой № 2 на хвостохранилище специалисты запустили насосную станцию из трех мощных агрегатов, которые откачивают дренирующую воду из накопительного зумпфа. Далее она возвращается на обогатительную фабрику.
«Мы активно продолжаем работу по перехвату и возврату дренажных вод в отсеки хвостохранилища. В 2023 году планируем ввести в работу насосы под дамбами 3 и 4, что позволит снизить забор воды еще почти на 14 млн кубометров ежегодно», — отметил исполнительный директор ЕВРАЗ КГОК Александр Принев.
Также вокруг хвостохранилища построена система дренажных скважин и канав, которые должны перехватывать промышленную воду и направлять ее на вторичное использование. Тем самым будет исключено загрязнение почвы и водных объектов. Для мониторинга ситуации будут добавлены новые точки контроля воды в реке Большая Медведка до впадения в реку Выя, а также на участке от реки Выя до Большой Медведки и до поселка Бушуевка.
Кроме того, проект предусматривает технологию сгущения хвостов до содержания песка в пульпе до 40%, что позволит сократить объем транспортировки пульпы в нынешнее хвостохранилище в четыре раза и снизить потребление электроэнергии.
Следует отметить, что ЕВРАЗ КГОК прилагает все возможные усилия для сохранения водного баланса и экологического благополучия Качканара.
«Мы заинтересованы в улучшении экологической обстановки в Качканаре. Помимо стабилизации уровня воды в Нижне-Качканарском водохранилище, комбинат реализует проект по переходу на новую технологию складирования отходов производства, что позволит снизить забор воды в два раза», — добавил Александр Принев.
Специалисты отмечают, что при соблюдении проектных решений это значительно снизит экологическую нагрузку в регионе.
Также сообщается, что министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области утвердило на 2023 год заявку на водные ресурсы ЕВРАЗ КГОК в меньшем объеме.
Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
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