ЕВРАЗ КГОК в 2022 году сэкономил 11 млн кубометров свежей воды

УрБК, Екатеринбург, 03.03.2023. ЕВРАЗ КГОК в 2022 году сэкономил 11 млн куб. метров свежей воды Нижне-Качканарского водохранилища. Это стало возможно благодаря реализации проекта возврата дренажных вод в технологический оборотный цикл комбината.



Как сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга, для перехвата технологических вод под дамбой № 2 на хвостохранилище была запущена насосная станция из трех мощных агрегатов, которые откачивают дренирующую воду из накопительного зумпфа. Далее она возвращается на обогатительную фабрику.









«Мы активно продолжаем работу по перехвату и возврату дренажных вод в отсеки хвостохранилища. В 2023 году планируем ввести в работу насосы под дамбами 3 и 4, что позволит снизить забор воды еще порядка на 14 млн кубометров ежегодно», — отметил исполнительный директор ЕВРАЗ КГОК Александр Принев.







Кроме того, ЕВРАЗ направил на реализацию проекта возврата дренажных вод более 100 млн руб. Компания прилагает все возможные усилия для сохранения водного баланса и экологического благополучия Качканара.



Также сообщается, что министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области утвердило на 2023 год заявку на водные ресурсы ЕВРАЗ КГОК в меньшем объеме.



Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа