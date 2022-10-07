Гендиректор «Атомстройкомплекса» Валерий Ананьев оценил перспективы механизма ГЧП при строительстве социальных объектов

УрБК, Екатеринбург, 21.12.2022. Генеральный директор «Атомстройкомплекса» Валерий Ананьев на пресс-конференции, прошедшей в Екатеринбурге, рассказал о первых результатах работы механизма государственно-частного партнерства (ГЧП). По его мнению, за таким форматом сотрудничества бизнеса и власти в области строительства социальных объектов большое будущее.
В начале октября в Екатеринбурге официально началось строительство нового здания школы № 41 в районе улиц Металлургов — Викулова (в дальнейшем ему присвоят адрес Котельникова, 5). Этот объект выделяется тем, что стал первым образовательным учреждением в уральской столице, которое строится по схеме ГЧП. Проект был предложен и реализуется компанией «Атомстройкомплекс».
По словам Валерия Ананьева, подобная схема позволит не только своевременно строить социальные объекты с высоким уровнем качества, но и эффективно эксплуатировать современные здания.
«При поддержке властей Свердловской области и Сбербанка мы получили кредит, за свой счет выполнили проектирование, сейчас ведем строительство и в течение 10 лет будем осуществлять эксплуатацию этого объекта. Какие преимущества нам даст этот проект? Ведь деньги государственные и нам придется их возвращать. Понятно, что за время строительства себестоимость школы может вырасти, поэтому мы можем зафиксировать ее стоимость на сегодняшний день. Кроме того, у нас есть возможность привлечь профессионалов уже на стадии проектирования. Мы сами строим, будем эксплуатировать этот объект и будем знать, как это сделать наиболее эффективным образом. Через 10 лет, при передаче объекта, мы передадим и опыт эксплуатации», — считает гендиректор «Атомстройкомплекса».
Валерий Ананьев добавил, что этот проект не станет единичным: специалисты компании уже работают над концессией школы в Пионерском поселке. Он выразил надежду, что в дальнейшем возможно применение механизма ГЧП для строительства объектов здравоохранения и детских садов.
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